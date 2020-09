La chronique de Thomas Chatelle.

Tout le monde se souvient du titre du Genk de Clement, porté par le duo Pozuelo-Malinovsky, et ce malgré le fait que Pozuelo avait quitté le navire genkois quelques semaines avant la fin du championnat.

Depuis le départ de ses deux pépites, le club a dépensé sans compter à la recherche de la perle rare qui pourrait les faire oublier : Hagi, Nygren, Hrosovsky, Daehli et maintenant le jeune espoir suisse Toma font partie de cette liste. Deux entraîneurs limogés plus tard, le constat fait mal aux yeux… et au portefeuille (même si celui-ci est toujours bien rempli).