La chronique de Thomas Chatelle: le grand écart de Gand et de sa direction

En l’espace de quelques mois, l’équipe de Gand est passée du jeu le plus attractif du pays et d’une qualification pour les tours préliminaires de la Ligue des champions à un jeu soporifique, sans idée ou personnalité, avec pour conséquence une quinzième place au classement (à 8 points déjà de la quatrième place qualificative pour les playoffs 1) et une élimination en Ligue des champions. Seul point commun entre le Gand flamboyant de Thorup et son fantôme actuel : une défense perméable, qui manque tout simplement de qualités.



(...)