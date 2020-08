Les temps sont durs pour les clubs de Pro League. Cette crise sanitaire va les obliger à adapter leur gestion, et notamment leur politique de jeunes. Toute la difficulté, dans ces cas-là, c’est de trouver l’équilibre entre l’ambition sportive et le temps de jeu donné aux jeunes. Cela amène parfois certains dirigeants à tenir un double discours. Comme quand Mehdi Bayat demande à Karim Belhocine de viser le top 4 tout en faisant jouer plus de jeunes…

(...)