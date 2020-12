La musique de la Champions League est un amplificateur d’émotions. Demandez à Stéphanie Frappart. Mercredi 2 décembre, elle est devenue la première femme à arbitrer un match de la Ligue des champions masculine. Elle en avait logiquement les larmes aux yeux. Un moment intense pour elle. Un moment historique pour le football dans son ensemble. Notre sport préféré, longtemps machiste et autocentré, a évolué fortement depuis le passage à l’an 2000. On a assisté au développement puis à l’avènement du foot féminin (on a dû attendre !) et dans la même logique, de l’arbitrage féminin. Une réelle plus-value.