Une chronique signée Vincenzo Ciuro.

Dans chaque liste de chaque sélectionneur avant chaque grand tournoi, il y a une surprise. Et si, côté Diables, elle s’appelait Gianni Bruno ? Même si les chances du Liégeois sont quasi nulles. Abondance de bien dans son secteur. Fidélité de Martinez pour son groupe. On connaît les raisons.

En omettant volontairement les Brugeois - et Noa Lang -, le joueur du Essevee est, à l’heure actuelle, le meilleur joueur de l’autre championnat. Vous voyez, celui où tout le monde peut battre tout le monde. Celui où 12 équipes se battent pour une place. Celui où Zulte Waregem était quatorzième mi-décembre (dernier même au soir de la 11e journée) et cinquième deux mois et demi plus tard grâce à una remontada loca. Avec Bruno en tête d’affiche.