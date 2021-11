Les pas de danse sont improvisés. Déstructurés. Mais l’homme a le sourire. Ses supporters aussi. D’ailleurs, on l’a bien vu au Stade Joseph Marien, ils ne sont pas que Saint-Gillois. Les Carolos ont aussi célébré leur "ex". Felice Mazzù n’a jamais aussi bien porté son prénom. C’est le coach le plus heureux de D1. Quel contraste avec un autre fils d’immigré italien. Entraîneur lui aussi. Enfin, désormais retraité.