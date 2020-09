Le circuit court a de plus en plus la cote au sein de notre Jupiler Pro League. Et c’est une bonne nouvelle. Le Made in Belgium c’est bien, c’est beau. C’est bankable aussi. Il y a du talent dans les centres de formation et il faut l’utiliser. Certains l’ont bien compris. D’autres moins. Mais la question que je me pose, c’est pourquoi les clubs de D1A ne vont pas plus souvent piocher au sein de l’antichambre ? Pourquoi les divisions inférieures sont-elles snobées ? Là aussi, il y a de la jeunesse belge qui mérite de recevoir sa chance.