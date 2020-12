Dix semaines après le départ de Jérémy Doku (18 ans) à Rennes, la Jupiler Pro League perd à nouveau l’une de ses plus grandes pépites. Aster Vranckx (18 ans et 1 mois) a signé pour cinq ans à Wolfsbourg, quatrième de Bundesliga. Il termine la saison à Malines, qui s’est montré impitoyable dans les négociations. Le KaVé encaisse 8 millions plus un pourcentage important à la revente - on parle de 20 %.



(...)