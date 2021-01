Mignolet 7

Aurait-il pu se précipiter au-devant de Bokadi sur le but d’ouverture? Deux sauvetages et un pré-assist sur le but de l’égalisation avant le repos compensent plus que largement cette petite hésitation. Un excellent jeu aux pieds, comme de coutume.

Mata 7,5

Un tout début un peu difficile vite effacé par son activité sur le plan offensif. Presque impérial dans ses débordements. L’un d’eux a préparé le deuxième but, un autre a offert un assist. Solide, aussi, défensivement. A retrouvé la grande forme.