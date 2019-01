À partir de samedi, l’Australie remet officiellement son titre de champion d’Asie en jeu à l’occasion de la 17e édition de la Coupe d’Asie.

Une compétition qui se déroule aux Émirats arabes unis et qui a été élargie à 24 participants contre 16 lors de la dernière édition il y a quatre ans. Et cette édition aura un petit accent belge puisque quatre Belgicains y prendront part. Il s’agit de Danny Vukovic, le gardien australien de Genk, de Morteza Pouraliganji, le défenseur d’Eupen et des Japonais de Saint-Trond : Wataru Endo et Takehiro Tomiyasu.

Quatre joueurs auxquels on peut ajouter un ancien qui a fait les beaux jours de Bruges : le gardien australien Mathew Ryan, qui évolue à présent à Brighton. Enfin, on n’oubliera pas de citer un certain Vital Borkelmans qui prendra place sur le banc jordanien.