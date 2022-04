Les retours de trêve internationale livrent parfois des surprises. Et pourtant, Anderlecht n'aura pas droit à l'erreur ce dimanche, à domicile, face au Sporting de Charleroi. Les Mauves se doivent de l'emporter s'ils veulent rester en course pour les Playoffs 1.



Pas de chance pour Kompany, il va devoir se passer d’Ashimeru. Il pourrait être absent plusieurs semaines mais attend plus de précisions quant à sa blessure. Olsson devrait le remplacer.

Côté Zèbres, il n'y a plus vraiment de suspense en cette fin de phase classique puisque les Playoffs 2 sont dans la poche. Il s'agit par contre de ne pas se laisser distancer au classement puisque les points seront divisés par deux et non remis à zéro. Morioka revient de suspension. Edward Still peut compter sur l’ensemble de son groupe hormis Van Cleemput qui soigne toujours son pied.



Le onze probable d'Anderlecht : Van Crombrugge, Murillo, Magallan, Hoedt, Gomez, Olsson, Cullen, Verschaeren, Refaelov, Kouamé, Zirkzee.

Le onze probable de Charleroi : Koffi: Knezevic, Ozornwafor, Bessile, Kayembe, Ilaimaharitra, Zorgane, Tchatchoua, Heyman, Bayo, Badji





Suivez Anderlecht-Charleroi en direct commenté dès 18h30: