Le foot belge a plutôt bien résisté à la crise financière. C’est l’une des conclusions de la quatrième étude de Deloitte sur l’impact socioéconomique de la Pro League sur l’économie belge. Mais cette étude doit être analysée avec un peu de recul.

Peu d’impact en 2019-2020. L’étude de Deloitte concerne la saison 2019-2020. Une saison impactée en partie par la crise sanitaire mais qui a tout de même pu se jouer normalement pendant 29 journées. Si l’annulation des playoffs a évidemment été préjudiciable financièrement, les droits TV avaient tout de même été perçus en grande partie par nos clubs. Ce qui a permis aux conséquences d’être limitées (16 millions de pertes de revenus de billetterie et revenus commerciaux). Malgré la crise du Covid, 1,25 milliard d’euros a été dépensé grâce au football belge dans l’économie de notre pays par les particuliers et les organisations. La Pro League, elle-même, a contribué à hauteur de 837 millions d’euros dans l’économie belge, contre 630 millions d’euros en 2018-2019. Des chiffres résolument positifs qui le seront beaucoup moins dans les saisons à venir. "On s’attend à une baisse totale des revenus de 21 à 33 % au cours des prochaines saisons" , ne cache pas Deloitte. Mais en 2020-2021, la plupart des matchs ont été joués à huis clos. Et les formules d’abonnement ont été prolongées d’un an. "La baisse prévue dans le total des revenus est liée au fait que la plupart des matchs ont été joués à huis clos lors de la saison 2020-2021. L’effet sera perceptible au cours des saisons 2020-2021, 2021-2022 et éventuellement en 2022-2023. La baisse des revenus se situera au total entre 80 et 120 millions d’euros." Des montants importants qui montrent qu’il est trop tôt pour se réjouir.