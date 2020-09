Une question d’autant plus interpellante lorsqu’on se souvient que, la saison passée, le match du Club Bruges face à… Charleroi avait été reporté avant le barrage européen de Ligue des Champions des Blauw en Zwart. La réponse se trouve en fait dans la formule de championnat. Cette impossibilité de mettre une équipe au repos a été votée par l’AG de la Pro League en même temps que la D1A à 18 afin de ne pas compliquer davantage un calendrier déjà surchargé. Tant pis pour nos clubs wallons qui seront donc moins frais que leurs adversaires polonais et hongrois. Deux championnats où cette règle du repos avant un match européen capital est bel et bien appliquée. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour Lech Poznan qui devait affronter Pogon Szczecin ce week-end. Un club où 30 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été détectées ces derniers jours !

Programme européen des clubs belges cette semaine

Ligue des Champions (barrages) Mardi (21 h) : Dynamo Kiev (Ukr) - La Gantoise (2-1) Tirage au sort de la phase de groupes jeudi (17 h) à Nyon.

Europa League (barrages) Jeudi (19 h) : Charleroi - Lech (Pol) Jeudi (20 h) : Standard - Fehérvár (Hon) Tirage au sort de la phase de groupe vendredi (13 h) à Nyon.