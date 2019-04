Les réactions des joueurs après le match entre les Rouches et les Genkois.





Trossard :

Je crois que c'était un moment très important pour nous ce soir. Il faut rester les pieds sur terre et se focaliser sur nos prestations. Cela faisait 7 années que l'on avait plus gagné ici. Nous avons joué de façon mature et intelligente. Heynen ne jouait pas beaucoup au début de saison. Il s'est accroché pour ensuite jouer de façon fantastique. Plus personne ne parle de Pozuelo parce que tout le monde preste à un très haut niveau.

Lestienne :

En première mi-temps, je pense que l'on méritait mieux. Ils ont été très efficaces ce soir et cela a fait la différence. A 0-2, ils ont contrôlé le jeu plus facilement. Nous avons des attaquants de taille qui sont blessés. On doit essayer de s'adapter et de jouer différemment. Face à des défenseurs costauds ce n'est pas facile. Je crois que l'on a manqué d'efficacité tout simplement. Physiquement je me sens bien mais l'entraîneur fait ses choix et on essaye d'être prêt quand fait appel à nous.

Marin :

Je suis vraiment triste ce soir. Cela faisait longtemps que l'on n'avait plus perdu ici. Je ne sais pas si c'est mérité. En première, ils ont marqué sur leur seule occasion. Donc je crois qu'ils ont surtout été plus efficace. On a mal commencé la seconde période en encaissant directement. C'était très difficile moralement et c'était pas facile d'y croire après ce coup dur. Nous l'avions déjà fait cette saison mais cela n'a pas fonctionné ce soir. Je suis content de mon but mais il n'a servi absolument à rien.

De Condé :

Je crois que nous pouvons être logiquement heureux ce soir. Au début des play-off tout le monde disait que l'on était pas favori. La victoire contre Bruges nous a fait passer un cap mental. Gagné ici était très important pour la suite. Nous sommes bien classés pour aller au bout. La mentalité est parfaite depuis le début de la saison et c'est ce qui fait notre force. Il reste 5 matchs dont un gros déplacement à Bruges. Aujourd'hui, nous avons joué avec maturité dès le début de la partie. Le Standard à domicile est très fort et ce n'est jamais facile de s'imposer ici. Heynen a été très bon aujourd'hui. Il vient de l'académie ce qui est très important pour nous. Nous avons confiance en lui et je pense qu'il sera un ,joueur important l'an prochain. Ito et Samatta étaient très importants aussi.

Clément :

C'était un match extraordinaire de mes joueurs ! Deux victoires en une semaine avec une tactique différente. Je suis très fier d'eux et de leur flexibilité car ils s'adaptent à beaucoup de schémas. Le Standard n'a perdu qu'un seul match à domicile cette saison. Ce n'est jamais facile ici donc nous pouvons être fiers de nous. Les buts ont étés bien amenés. Nous n'écoutons pas les avis extérieurs. Ce qui m'importe c'est ce que nous produisons sur le terrain. On reste calme et concentré et c'est le plus important.

MPH :

Les deux équipes ont créé du jeu ce soir. La différence est qu'ils marquent et pas nous. Le danger devait venir de la deuxième ligne avec Marin. J'estime que la première était bonne mais l’efficacité était pour eux. Vous pourrez analyser le match et me dire pourquoi ils marquent mais pas nous...