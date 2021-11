Ally Samatta (Antwerp) est l'un des joueurs-clés de la Tanzanie. L'ex-attaquant de Genk devait affronter Madagascar, ce dimanche, dans un match sans enjeu puisque les deux nations étaient déjà éliminées de la course au Mondial.Tous les Tanzaniens avaient été testés négatifs au Covid avant de s'envoler pour Antananarivo. Mais une fois arrivés dans la capitale malgache, ils n'ont même pas pu quitter l'avion immédiatement. Tous les passagers ont été testés au Covid et trois joueurs étaient subitement positifs. Trois membres importants de l'équipe puisque Samatta, Manula et Mwamnyet devaient tous être titulaires contre Madagascar.Les trois joueurs concernés ont alors été placés à l'isolement dans l'hôtel de leur équipe. Les autres ont pu disputer la rencontre (score final: 1-1) pendant que des soldats de l'armée malgache avaient investi l'hôtel pour s'assurer que les trois joueurs testés positifs respectaient leur quarantaine malgré un nouveau test PCR effectué à l'hôtel, négatif celui-là.Dimanche soir, après la rencontre, tout le monde a pu repartir en Tanzanie, où se trouve toujours actuellement Samatta. Le joueur de l'Antwerp attend le résultat d'un nouveau test PCR avant de reprendre la direction de la Belgique. Heureusement, avant cette mésaventure il avait pu affronter la RD du Congo, jeudi (défaite 0-3). Mais cela fait beaucoup d'heures de vol pour pas grand-chose...