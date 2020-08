Pas question de revivre une année comme la dernière écoulée pour la Belgian FA. Pour faire face à un éventuel rebondissement du Covid-19 en Belgique qui engendrerait un arrêt de la compétition, la Fédération a décidé qu'il n'y aurait pas de montant ni de descendant si la saison était interrompue avant que la moitié des matches de la phase classique ne soit disputée.

Les nombreux recours ainsi que les péripéties qui en ont découlé ont motivé un tel choix. Sporza annonce que le Conseil supérieur de la Fédération a légalement prévu l'issue d'une saison si un arrêt de championnat avait lieux pour cas de force majeure. Il n'y aurait des descendants et des montant uniquement si toutes les équipes se sont affrontées au moins une vois et que la moitié de la phase classique soit terminée. Dans le cas contraire, la saison serait purement et simplement annulée. Pour les places européennes, la distribution des tickets est basée sur les performances des 5 dernières saisons.