Le Conseil national de sécurité de ce mercredi tranchera la question du sport, et notamment du football professionnel.

En attendant la conférence de presse de Sophie Wilmès, voici les tendances du moment. Le football professionnel belge a émis cette proposition: reprendre les entraînements à partir du 15 juin pour un retour de la Pro League au mois d'août, à huis clos. C'est donc la saison 2020-2021 qui prendra directement ses droits, avec plus que probablement le FC Bruges dans le costume du champion sortant.La finale de Coupe entre Bruges et l'Antwerp pourrait toutefois être encore jouée le 1er ou le 2 août, permettant de respecter le délai du 3 août fixé par l'UEFA pour transmettre la liste des qualifiés européens.Les clubs espèrent reprendre les matches avec du public dans les stades dès le mois de septembre. Les virologues sont nettement plus pessimistes. Or, c'est un enjeu majeur pour les clubs: le ticketing et les consommations dans le stade forment une grosse partie de leurs recettes. Si les huis clos se prolongent pendant plusieurs mois, comme certains le craignent, certains risquent de connaître de graves difficultés financières. Les clubs les plus aptes à résister, grâce à leurs réserves financières, sont le Club Bruges, Genk, Gand, Charleroi et l'Antwerp. Tant que les huis clos durent, les autres risquent de souffrir, à divers degrés.

On devrait avoir un premier élément de réponse sur la reprise avec la communication du CNS attendue dans la journée. S'en suivront des débats lors de la prochaine Assemblée générale de la Pro League (le 15 mai) concernant l'attribution du titre, des tickets européens, les promotions/relégations, le fonds de solidarité, etc.