Le duel entre La Gantoise et le Club Bruges comptant pour la 20e journée du championnat de Belgique de football s'est soldé par un partage.

Emmanuel Dennis (57e, 0-1) a ouvert la marque pour les Blauw & Zwart et Vadis Odjidja (73e, 1-1) a égalisé pour les Buffalos. Au classement, le Club Bruges (46 points) reste premier. La Gantoise se hisse à la troisième place avec 36 points, à une unité de l'Antwerp, qui se déplace à Saint-Trond à 18 heures. Anderlecht-Genk clôturera la journée à 20 heures.

Pour conserver son brevet d'invincibilité à domicile, Jess Thorup a de nouveau pu compter sur Jonathan David, qui était absent depuis le début du mois suite au décès de sa maman au Canada. Philippe Clement a préféré Federico Ricca et Mats Rits à Eduard Sobol et Eder Balanta.

Les Buffalos ont débuté le duel de manière décidée mais Sven Kums a croqué son tir (3e) et Roman Yaremchuk a trouvé à deux reprises Simon Mignolet sur son chemin (4e, 9e). La première réaction brugeoise est venue par Percy Tau, qui n'a pas profité d'une perte de balle d'Odjidja (13e). Après le tir du Sud-Africain dans le filet latéral, la rencontre est devenue plus tendue avec des duels plus intenses sur un terrain lourd. Déçu par le déroulement de la rencontre, Clement a remplacé Tau, transparent, par Charles De Ketelaere (36e).

Si ce premier changement n'a pas eu de répercussion immédiate, celui effectué par le coach brugeois à la reprise (46e) a été plus efficace: monté au jeu à la place de Ricca, Sobol a glissé un ballon à Dennis, qui a bénéficié d'un mauvais alignement de la défense gantoise pour tromper Thomas Kaminski (57e, 0-1). En réaction, Thorup a lancé Alessio Castro-Montes pour Mikael Lustig (61e) et Giorgi Kvilitaia pour Laurent Depoitre, qui avait reçu un carton jaune (65e). A partir de ce moment-là, Mignolet a eu plus de boulot. Il a notamment eu la main ferme sur un envoi de Kums (68e). Mais le gardien des Diables rouges n'a rien pu faire lorsqu'Odjidja est arrivé devant lui suite à une travail préparatoire du duo Yaremchuk-David (73e, 1-1). Les Buffalos étaient requinqués mais Kvilitaia n'a pas cadré sa reprise (76e) et une volée de Kums a heurté la transversale (78e). Kaminski a aussi eu la chance de voir arriver dans ses mains un ballon catapulté par Krepin Diatta et puis, par Ruud Vormer (88e).

Après l'Antwerp, le Club Bruges est la deuxième équipe à prendre de points à Gand.