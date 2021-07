L' Antwerp n'a également pas réussi à prendre le meilleur sur son adversaire danois du jour. Les Anversois et le FC Nordsjaelland se sont quittés sur le score de 1-1. Après la défaite 3-0 vendredi des œuvres des Néerlandais du FC Utrecht, La Gantoise n'a pas réussi à s'imposer contre le Sparta Rotterdam, autre pensionnaire de Eredivisie. Après 90 minutes, le marquoir indiquait 3-3. Les buts Buffalos ont été inscrits par Tarik Tissoudali (14, sur pénalty), Gianni Bruno (25) et Vadis Odjija (84). Les réalisations néerlandaises sont venues des pieds de van Thy (26, sur pénalty), Emegha (68) et Udenhout (81).

De son côté, le KRC Genk a aussi partagé contre un club de première division néerlandaise, le FC Groningen. Les Néerlandais ont ouvert la marque à la 26e minute via de Leeuw avant que Josep Paintsil ne rétablisse l'égalité à 65e minute, donnant au score son allure définitive. Ce match a été marqué par la première apparition de Mike Trésor Ndayishimiye pour le vainqueur de la dernière coupe de Belgique.

L' Anwerp, à l'instar de La Gantoise et de Genk n'a pas connu la victoire dans son match de préparation du jour. Opposés aux Danois du FC Nordsjaelland, les Anversois ont bouclé leur rencontre sur le score de 1-1. Manuel Benson a marqué pour le matricule 1. Les deux équipes n'en resteront pas là, puisqu'elles s'affronteront à nouveau un peu plus tard ce samedi après-midi.