La Gantoise, qui va effectuer son entrée en Europa League jeudi, a partagé l'enjeu samedi à Reims (1-1) dans un match de préparation.

Les Buffalos ont mené au score grâce à Mamadou Sylla (53e, 0-1) mais Remi Oudin a remis les deux équipes à égalité (75e, 1-1).

Courtrai a battu 4-0 l'Excelsior Rotterdam (D2 néerlandaise) grâce à des doublés d'Ilombe Mboyo (2e, 62e) et Andriy Batsula (28e, 70e). Hervé Matthys (ex-Anderlecht et Westerlo) était dans le but néerlandais.

Zulte-Waregem a partagé l'enjeu face à Willem II (1-1). Luka Zarandia (44e, 1-0) a donné l'avance aux Flandriens et Ché Nunnely a égalisé pour les Néerlandais (53e, 1-1). Saint-Trond a été surclassé par le PAOK Saloniqué (0-4). Diego Biseswar (1e), Michel Gomes (20e), Leo Jaba (48e) et Pedro Henrique sur penalty (82e) ont pris les buts des champions de Grèce à leur compte.

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée à Waasland-Beveren (1-3). Faiz Selemanie (27e, 0-1) a ouvert la marque et Aboubakary Koita a égalisé (73e, 1-1). Mais Youssouf Niakate (85e, 1-2) et Mathias Fixelles (86e, 1-3) ont fait la différence pour les Unionistes.