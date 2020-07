La Gantoise a battu le Beerschot sur le score de 1-0 vendredi lors de sa première rencontre amicale de la saison 2020-2021.

Dans un match disputé sur un format particulier de 2x60 minutes, les Buffalos ont ouvert le score via Kvilitaia grâce à un beau travail de Vadis Odjidja (44e). Les Gantois, qui ont affirmé à la reprise leur désir de vouloir concurrencer le Club de Bruges au sommet du football belge, ont vu leurs nouveaux arrivants Dino Arslanagic, Nurio et Alexandre De Bruyn débuter la rencontre alors que Davy Roef et Jordan Botaka ont eux disputé la seconde mi-temps. Le Beerschot se prépare lui à jouer la finale retour de la D1B. Les Anversois doivent affronter Oud-Heverlee Louvain le 2 août dans un match où le vainqueur sera promu en D1A. La phalange d'Hernan Losada a gagné le match aller 1-0 en mars, avant l'arrêt des compétitions à cause de la pandémie de coronavirus.