La Gantoise a nié, dans un communiqué de presse publié mercredi, avoir discuté avec Hein Vanhaezebrouck en vue d'un retour de l'entraîneur la saison prochaine. Le club "regrette une information manifestement incorrecte et non professionnele qui perturbe la préparation du match important contre le Standard."

"La Gantoise souhaite terminer de manière sereine les rencontres restantes des playoffs I afin de préserver toutes les chances de décrocher la cinquième place et éventuellement la qualification en Europe", a ajouté le club. "Le président a déjà annoncé qu'il avait bien reçu les différents signaux envoyés par les supporters et il confirme que le club présentera, après les playoffs, une vision claire de l'avenir et du fonctionnement futur de notre club."

La Gantoise n'a pris qu'un seul point en sept journées de playoffs I. Les Buffalo's ont également perdu la finale de la Coupe de Belgique contre Malines (2-1). Les mauvais résultats de ces dernières semaines ont fragilisé la position de l'entraîneur Jess Thorup.