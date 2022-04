Le défenseur arrive en provenance de Mouscron et évoluera dans un premier temps avec les espoirs du récent vainqueur de la Coupe de Belgique. "Henry est un jeune Belge qui se sent plus à l'aise comme défenseur central. Avec son 1m90, il a la stature qui convient", a indiqué La Gantoise dans un communiqué. "Loris arrive pour renforcer notre équipe espoirs, avec comme objectif à terme de progresser vers le noyau A."

Henry a figuré plusieurs fois dans la sélection de Mouscron, mais sans monter au jeu.