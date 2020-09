Lundi, le parquet fédéral a réclamé une suspension de cinq rencontres, dont quatre effectives, et une amende de 4.500 euros (dont 4.000 euros effectifs). Ngadeu risque cette lourde sanction pour son carton rouge reçu contre Eupen vendredi. Le défenseur camerounais a été exclu à la 73e minute pour avoir bousculé et donné un coup de tête au défenseur d'Eupen Jordi Amat.

Le fait qu'il ait pu y avoir une provocation ne constitue pas une circonstance atténuante pour le parquet. En plus, Ngadeu n'a pas quitté le terrain immédiatement après avoir reçu le carton rouge. Le défenseur des Buffalos s'est rendu à trois reprises auprès de l'arbitre et a également entamé des discussions avec des joueurs d'Eupen et Amat lui-même.

La Gantoise trouve la proposition de sanction trop lourde et ne l'a pas acceptée. L'affaire sera plaidée mercredi devant le Comité disciplinaire, le successeur de la Comission des litiges. Le verdict suivra dans la journée.