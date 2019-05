La huitième journée des play-offs 1 de la Jupiler Pro League a vu La Gantoise décrocher sa première victoire au Standard (2-3) grâce à Brecht Dejaegere (13e, 0-1) et Jonathan David (64e, 90e+4).

Les buts de Samuel Bastien (30e, 1-1) et de Maxime Lestienne (81e, 2-2) n'ont pas empêché les Rouches d'enregistrer une quatrième défaite d'affilée. Au classement, le Standard reste 4e (36 points) et Gand (6e, 29 points) revient à une unité d'Anderlecht, qui se déplace à l'Antwerp dimanche. Michel Preud'homme a innové en alignant Réginal Goreux, Senna Miangue et Bastien à la place de Luis Pedro Cavanda, Mehdi Carcela et Lestienne mais aussi en préférant Obbi Oulare à Renaud Emond en pointe. Alors que les Rouches semblaient vouloir prendre le match en mains, Guillermo Ochoa a joué avec le feu sur une première action de Roman Yaremshuk (4e). Le gardien des Rouches a ensuite eu la chance de voir l'Ukrainien tirer à côté (6e). Par contre, Ochoa n'a rien pu faire quand Arnaud Souquet a laissé Miangue et Gojko Cimirot sur place avant de servir Dejaegere (13e, 0-1).

La réaction liégeoise était laborieuse quand Bastien a surgi entre deux défenseurs pour reprendre de la tête un centre de Goreux, dont c'était la première titularisation depuis juillet 2017 (30e, 1-1). Le Standard était relancé et aurait pu mener à deux reprises. Razvan Marin, qui a reçu le ballon dans le rectangle au terme d'une carambole, l'a placé en douceur dans les mains de Thomas Kaminski (35e). Et bien lancé par Kostas Laifis, Alen Halilovic a perdu son duel avec le gardien gantois (42e). Les temps étaient difficiles pour les Buffalos qui ont perdu Timothy Derijck (31e, Igor Platum) et Dejaegere (41e, David) sur blessure.

La seconde période a débuté sur le même schéma à la différence près qu'Ochoa ne s'est pas montré hésitant sur une tête plongeante de David (50e) et un coup franc de Birger Verstraete (53e). Mais sur une passe en profondeur, Alexander Sorloth a repiqué le ballon vers David, qui l'a contrôlé avant de battre Ochoa d'un tir croisé du gauche (64e, 1-2). Ce neuvième but du Canadien, meilleur marqueur des Buffalos, n'allait pas suffire. Monté au jeu à la place de Goreux (79e), Lestienne a reçu le ballon sur un tir bloqué d'Oularé et l'a placé sous le corps de Kaminski (81e, 2-2).

Toutefois, les partages n'ont pas la cote dans ces play-offs et oublié au premier poteau sur un centre de Giorgi Kvilitaia, David a évité le 3e en 22 matchs.

Les compos :

Standard : Ochoa, Bokadi, Kosanovic, Goreux, Miangue, Marin, Cimirot, Halilovic, Bastien, Laifis, Oulare.

La Gantoise : Kaminski, Souquet, Bronn, Derijck, Asare, Esiti, Verstraete, Dejaegere, Odjidja, Sorloth, Yaremchuk.





Revivez notre direct