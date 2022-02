La demi-finale de la Coupe, contre le Club Bruges ce mercredi soir, est l'occasion idéale de se relancer. Entre la Can, le Covid, les blessures et puis une inactivité (forcée) lors du mercato, le momentum des Buffalos s'est essoufflé en l'espace de quelques semaines.

Flashback au Boxing Day. Les Gantois décrochent le nul sur la pelouse du leader unioniste et boucle un bilan de 16 sur 21. Le seul dérapage en championnat lors des deux mois précédents ? Cette défaite 4-3 derrière les casernes à Malines. Après un début de campagne compliqué, les hommes de Hein Vanhaezebrouck commencent véritablement à se placer pour les Champions playoffs. D'autant plus que l'Antwerp n'est qu'à trois points, Anderlecht à quatre... Sans compter qu'ils sont les derniers représentants belges sur la scène européenne et qu'ils viennent de battre le Standard pour se qualifier en demi-finale de la Coupe.

Qu'ils s'apprêtent justement à disputer ce mercredi soir. Reste qu'aujourd'hui les Buffalos ont quelques semaines ardues derrière le dos et que le climat qui habite la Ghelamco Arena depuis le début du mois de janvier est bien plus pessimiste.