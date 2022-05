Kana: "Ce n’était pas un simple match de gala, les deux équipes sont venues pour gagner. On a tout donné jusqu’à la fin, c’est dommage pour ce match nul. Dès le début, on a vu que les équipes étaient là pour gagner. Un Topper reste un Topper. C’est une coutume à Anderlecht que les jeunes soient prêts, comme Duranville. On va très vite voir son talent éclore, sa marge de progression est immense. La saison prochaine, on recommence à zéro, je devrai montrer ce que je vaux pendant la pré-saison."



Kompany: "Il y a beaucoup de bons jeunes ici, il faut trouver le bon moment pour les lancer. Il faut constamment les soutenir. Ait El Hadj n’a pas eu une saison facile, c’est une question de temps. Kana et Arnstad ont aussi eu leurs moments. Je ne rêve pas d’un onze de base 100% Neerpede, je rêve d’un onze qui fait gagner. Je prends du plaisir en tant que coach avec eux. J’ai hâte de voir leur progression la saison prochaine. J’ai encore un contrat de deux ans, jusqu’à preuve du contraire, je serai là à la reprise. Il y a toujours une discussion avec les dirigeants à la fin de saison pour préparer la saison prochaine. C’est ensemble qu’on trouvera la réponse."



Mata: "On n’a pas gagné aujourd’hui, ce n’est pas grave, mais on aurait aimé terminer en beauté. Il faut remercier Mignolet, il fait un encore un grand match aujourd’hui, c’est l’homme de ces Playoffs. Ce titre, c’est aussi le travail de Philippe Clement, il a laissé le club dans de bonnes conditions. On doit maintenant aussi montrer en Ligue des Champions qu’on est le plus grand club de Belgique. Inexplicable de sentiment d’être une nouvelle fois champion. C’est important de pouvoir fêter ça avec les supporters."

Hoefkens: "La saison a été très dure, avec deux coachs différents. Avant janvier, les gens disaient que ce n’était plus possible qu’on soit champions, on a prouvé le contraire. C’était un challenge unique avec l’Union, ils n’ont jamais craqué. Il faut être fier de nous, on a été le chercher nous-mêmes. L’arrivée de Schreuder a apporté un peu de nouveauté, en plus de ça, on a bien transféré cet hiver. Le résultat n’était pas si important aujourd’hui, vu que les joueurs ont beaucoup fait la fête, mais c’est bien qu’on n’ait pas perdu. Là on va juste faire la fête, on parlera de la saison prochaine plus tard."



Mignolet: "On n’était pas concentré en première mi-temps. C’était important de faire un bon résultat pour bien fêter le titre. On a fait de bons Playoffs donc maintenant on peut fêter ça. C’est aussi pour les supporters qu’on est champions. C’est un grand moment d’être applaudi comme ça. Merci au coach de m’avoir permis de vivre ça."

Vormer: "Je suis très fier d’avoir pu participer à 5 titres. C’était une année difficile, mais on a été à la hauteur pendant ces Playoffs. Je n’ai pas encore pris ma décision pour l’année prochaine. Il me reste un an de contrat. Je vais partir en vacances et je prendrai ma décision par la suite. On verra bien ce qu’il se passera."

Nsoki: "C’est un moment important, on se savait attendu et on savoure encore mieux à la fin. C’est toujours satisfaisant d’atteindre ses objectifs. Je venais d’un autre championnat, il fallait un temps d’adaptation à mes débuts. Il n’y a pas de compétition facile, un titre reste un titre. C’est un plaisir d’être dans ce club, j’ai un contrat longue durée, je suis content d’être ici. On est une famille."