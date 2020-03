L’image est terrible. La fin du match entre Malines et Eupen est sifflée quand Arjan Swinkels tombe à genoux sur le terrain de l’AFAS Stadion. Le Néerlandais sait que sans sa bourde, commise quelques minutes après le repos, les Malinois auraient pu fêter dès ce samedi soir leur qualification en playoffs 1. Sur un long ballon anodin, le défenseur central s’est troué et a offert sur un plateau le ballon de l’égalisation à Smail Prevljak, qui ne s’est pas fait prier dans la foulée pour inscrire son quatrième but en cinq rencontres sous les couleurs germanophones.

(...)