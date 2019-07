Le championnat de Belgique débutera bien le 26 juillet, comme initialement prévu, a indiqué la Pro League, dans un communiqué signé par son CEO Pierre François.

Le communiqué:

"La Pro League a signifié ce lundi 15 juillet un recours à la suite de l’ordonnance de suspension prononcée vendredi 12 juillet en référé sur requête unilatérale du Beerschot VA. L’URBSFA a également engagé une procédure identique.

Ce dossier a été introduit ce jeudi à l’audience du Tribunal Civil de Bruxelles.

Dès hier, le Beerschot a officiellement admis dans les conclusions écrites de ses conseils que la mesure de suspension avait cessé de sortir ses effets (« De beslissing op eenzijdig verzoekschrift is gekoppeld aan de tussenkomst van een eindbeslissing van het BAS. Die einduitspraak is er sinds 17.07.2019. Dat betekent dat de voorlopige maatregel die bevolen werd bij beschikking van 12.07.2019 van rechtswege beëindigd is sinds 17.07.2019. »).

Le recours de la Pro League sera examiné par le Tribunal à l’audience de remise du 02 octobre mais les débats ne concerneront que la recevabilité et le fondement de la demande unilatérale du Beerschot et non plus le déroulement de la compétition."