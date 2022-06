Frédéric Bleus et Stéphane Lecaillon

Cette fois, le vote ne devrait pas être reporté, encore que, on n’oserait jurer de rien avec eux. Ce vendredi, l’assemblée générale de la Pro League doit valider, pour de bon, les accords pris pour le retour d’une D1A à seize clubs, après la saison 2022-2023.

Il doit y avoir trois descendants au terme de cette saison, et pas de barrage pour un deuxième montant de D1B - le champion sera désigné au terme de playoffs (voir par ailleurs). Mais ce jeudi encore, l’incertitude planait, et tout est ouvert, y compris une nouvelle foire d’empoigne et une négociation éventuelle sur le nombre de descendants.