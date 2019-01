La Pro League et Spring Media ont conclu un contrat de conseil exclusif sur les droits des médias internationaux pour notre championnat.

La Pro League a signé un contrat important avec Spring Media concernant les droits des médias internationaux pour notre championnat. Concrètement, ceci signifie que Spring Media conseillera la Pro League pour la vente des droits TV à l'étranger. Ce contrat prendra effet sur les saisons 2018-2019 et 2019-2020, apprend-on dans un communiqué.

"Le championnat belge bénéficie d'un statut élevé au sein du football européen, un championnat dans lequel quelques-unes des plus grandes stars du pays ont été formées, comme Kevin De Bruyne de Manchester City (Genk), Romelu Lukaku de Manchester United (Anderlecht), Axel Witsel du Borussia Dortmund ou Thomas Meunier du PSG (FC Bruges)" a affirmé José Moreno, un des fondateurs de Spring Media, dans le communiqué.

"Nous sommes heureux d'annoncer ce partenariat avec Spring Media - une agence dynamique et en pleine croissance qui possède une grande expertise internationale du marché des droits sportifs et de la distribution. En explorant de nouveaux territoires, nous continuerons à renforcer la position générale de la Pro League et à accélérer sa croissance tout en donnant l'opportunité à un plus grand nombre de fans de suivre leur équipe", a rajouté Pierre François, CEO de la Pro League.