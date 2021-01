La Pro League, l'instance du football professionnel belge, a infligé six amendes sur base du protocole Covid-19 lors des deux dernières journées de championnat, a-t-elle communiqué vendredi.

Ostende a été sanctionné pour les célébrations des buts de Fashion Sakala et Marko Kvasina lors du match à l'Antwerp tout comme Ali Gholizadeh, le joueur de Charleroi, lors du match contre Oud-Heverlee Louvain. Saint-Trond a également été sanctionné pour sa célébration de but à La Gantoise et du crachat de son attaquant Yuma Suzuki.

Le Racing Genk et Waasland-Beveren ont également écopé d'une amende pour les infractions individuelles concernant le port du masque de Théo Bongonda et Daniel Sinani.

Toutes ces sanctions ont permis à la Pro League de récolter 13.750 euros qui seront reversés intégralement à Télé-Accueil.

Le 24 décembre dernier, la Pro League avait érigé un nouveau point de règlement pour interdire les célébrations sur le terrain ou dans les vestiaires. Des amendes jusqu'à 10.000 euros pour les clubs de D1A, de 5.000 euros pour les clubs de D1B, et de 750 euros pour les joueurs sont prévues en cas d'infraction au protocole Covid-19.