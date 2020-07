La formule du championnat a été légèrement adaptée. Deux descendants sont possibles.

Cette fois, cela devrait être la bonne : la formule de championnat pour la saison prochaine ne devrait plus changer (à moins d’un improbable rebondissement de situation, qui verrait Waasland-Beveren l’emporter devant la CBAS). On jouera donc bien à 16 en D1A l’an prochain, avec des mini-playoffs à quatre (des PO1 entre les équipes classées entre la première et la quatrième place, des PO2 entre les équipes classées entre la 5e et la 8e place) et à 8 en D1B dans une formule de championnat classique (si ce n’est que les formations s’affronteront à quatre reprises).

