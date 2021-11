Pour établir cette hiérarchie, SkillCorner a calculé la distance moyenne parcourue sur plus de 7m/s ou 25,2 km/h et force est de constater que la Pro League est une compétition où les courses rapides abondent.

Derrière le championnat suisse et l'espagnol, la Belgique figure à la troisième place de ce classement avec une distance moyenne de 1,65 km par match en sprintant. L'Antwerp est donc l'équipe belge qui sprinte le plus avec une moyenne de 1,90 km par rencontre.

Sur les 492 équipes analysées, seules cinq parcourent plus de 2km par match en sprintant et la moyenne générale varie entre 1,26 km (en Ecosse) et 1,70 (en Suisse).