Le conseil d'administration de la Pro League de football a été mandaté mardi pour élaborer une nouvelle stratégie et une vision pour l'association des clubs belges professionnels de football. Les organes et le fonctionnement de la Pro League seront réexaminés. "Le signal que Vincent Mannaert a donné lundi est arrivé", a répondu le CEO de la Ligue professionnelle Pierre François.

L'objectif est d'évaluer en profondeur son propre fonctionnement afin d'arriver finalement à une nouvelle vision de la Pro League. L'un des enjeux étant la gouvernance, il sera examiné si des administrateurs indépendants doivent être ajoutés au conseil d'administration.

"Ce sera un exercice global que nous devrons assumer avec beaucoup de responsabilité. Nous serons guidés dans ce processus par des personnes extérieures afin de parvenir, à terme, à une plus grande unité au sein de la Pro League", a déclaré Peter Croonen, son président. "Qu'il y ait des intérêts opposés dans une Ligue de football est logique, mais nous devons nous efforcer d'obtenir une plus grande unité sur un certain nombre de thèmes".

Lundi, Vincent Mannaert (Club Bruges) a donné un signal clair à la Ligue en mettant à disposition son mandat. Fatigué de la politique d'arrière-boutique et même frustré, il a indiqué dans un long courriel qu'"il voulait donner un signal. Il y a plusieurs raisons à cela", a déclaré Croonen, qui voit cependant des circonstances atténuantes. "Cela a été une période difficile. Sur tous les fronts, la crise du coronavirus nous a posé un énorme défi. Mais il y avait aussi des questions complexes concernant les droits de télévision et la clé de distribution, ainsi que le statut fiscal et social. Beaucoup de choses ont dû être faites en peu de temps, et il n'y avait pas toujours les majorités requises ou il n'était pas facile de les trouver. Ce fut une période éprouvante".

Pierre François comprend également la décision de Mannaert. "C'est un signal que nous ne devons pas ignorer, mais vous ne devez pas oublier ce que nous avons réalisé cette saison", a déclaré le CEO, qui a cité en exemple le scandale des matchs truqués, l'élargissement de la Super League, la création d'un centre de coordination (clearing-house), le dossier des droits télévisuels et la pandémie de coronavirus. "La plupart de ces dossiers ont été très bien traités. Je ne veux pas travestir la saison, nous avons également souffert d'une atteinte à notre réputation. Mais c'est peut-être parce que nous n'expliquons pas assez ce que nous faisons. Nous sommes conscients de ce déficit de communication. Notre ambition est de nous faire mieux comprendre, afin de ne pas être dépeint comme un mouton noir".