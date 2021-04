La Pro League a annoncé cette décision mercredi. Les matches de barrage entre Seraing - deuxième en 1B - et le dix-septième de 1A se joueront les 1er et 8 mai. Une conséquence de la fin de compétition turbulente liée au Covid-19 la saison précédente (2019-2020) est le nouveau format des play-offs cette saison. Pour neuf équipes de 1A, il y a encore un tour final, pour les neuf autres, la saison se termine dimanche.

Dimanche, la 34e et dernière match de la saison régulière est programmée. À l'issue de celle-ci, nous connaîtrons qui du RSC Anderlecht ou du KV Ostende obtiendra le dernier billet pour les Champions play-offs, qui réunissent le Top 4 et remplacent les play-offs 1. La division des points par deux est maintenue et les 4 équipes s'affronteront à deux reprises. Les équipes classées de 5 à 8 joueront les Europe play-offs, en remplacement des play-offs 2.

Les principaux billets européens seront distribués lors des Champions play-offs. Le champion accède directement à la Ligue des Champions et le vice-champion au troisième tour de qualification de la Ligue des Champions. Le troisième joue le dernier tour préliminaire de la toute nouvelle Europa Conference League. Le quatrième joue contre le vainqueur des Europe play-offs avec pour enjeu le deuxième tour préliminaire de l'Europa Conference League. Le vainqueur de la Coupe - le Standard et Genk s'affronteront en finale le 25 avril - disputera le dernier tour préliminaire de l'Europa League. Si Genk gagne la Coupe, les tickets européens avanceront d'une place et le barrage entre le quatrième et le vainqueur des Europe Play-offs n'aura pas lieu. Le vainqueur de ces derniers se qualifiera pour le 2e tour de l'Europa Conference League.

Le 19 avril, la Pro League présentera le calendrier des deux play-offs. Ceux-ci débuteront le week-end du 1er mai. En outre, le dix-septième de 1A - Mouscron ou Waasland-Beveren - doit encore assurer son maintien dans l'élite lors d'un barrage contre Seraing, le deuxième de 1B. Ces matchs (aller et retour) seront joués les 1er et 8 mai, a confirmé la Pro League. Le vainqueur à l'issue des deux matches évoluera en Jupiler Pro League (1A) la saison prochaine.