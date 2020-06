La Pro League veut tester tous les joueurs de D1A et D1B avant le 1er juillet © Belga Division 1A N. Ch.

Le Conseil National de Sécurité l'a annoncé ce mercredi: les compétitions sportives sont à nouveau autorisées à partir du 8 juin. Concernant les sports de contact comme le football, le judo, la boxe ou le basket-ball, il faudra toutefois attendre le 1er juillet. Selon nos confrères du Laatste Nieuws, la Pro League souhaite tester tous les joueurs professionnels de Belgique avant cette date du 1er juillet. Et renouveler ensuite ces tests chaque semaine, comme c'est déjà fait en Allemagne et en Espagne, notamment. Ces tests seraient centralisés dans un seul et même laboratoire et financés par la Pro League et l'Union belge.



A partir du 1er juillet, les différentes compétitions sportives pourront de nouveau accueillir un public, toutefois limité à 200 personnes maximum dans un premier temps. Mehdi Bayat a déjà suggéré d'augmenter ce nombre pour la reprise de la compétition, le 7 août, et Jan Jambon a reconnu à demi-mot qu'un plus large public pourrait assister à la finale de Coupe de Belgique, le 1er août prochain: "Des protocoles peuvent être mis en place pour des événement majeurs. Il est difficile d'imaginer seulement 200 personnes prendre place au stade Roi Baudouin..."