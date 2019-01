Le conseil d'administration de la Pro League réuni mardi pour la première fois de l'année a décidé qu'un accord sur la réforme des compétitions devrait être conclu d'ici le mois de juin.

Le président de la Pro League Marc Coucke effectuera à ce propos dernières négociations avec les 24 clubs professionnels avant fin janvier. Il faudra ensuite trouver un terrain d'entente. La Pro League espère être fixée avant juin afin de pouvoir négocier plus facilement les prochains droits télévisés qui courent actuellement jusqu'en 2020.

Les premiers débats sur cette réforme avaient débuté en février dernier. Des tensions avaient alors émergé et les tractations s'étaient interrompues. Les scandales qui ont frappé le football belge fin 2018 ont ultérieurement ralenti ce dossier qui avait disparu des agendas.

Cinq à six formats de compétitions sont encore sur la table. Le management de la Pro League semble vouloir privilégier une Jupiler Pro League à 14 équipes et une Proximus League à 10 équipes tout en conservant un système de playoffs.

Le VAR disposera de la technologie pour la ligne de hors-jeu lors des playoffs

Le Conseil d'Administration a approuvé la signature d'un contrat pour deux saisons avec l'entreprise Deltacast. L'entreprise liégeoise fournira la technologie pour la ligne de hors-jeu pour le VAR. Cette technologie sera utilisée à partir de fin mars, pour tous les matches des playoffs 1 et 2.

Cet accord avec Deltacast était dans l'air depuis un certain temps mais les négociations avaient été mises en stand by le mois dernier. On parlait alors d'un contrat sur cinq ans mais la Pro League a freiné et opté pour un accord de deux ans avec prolongation en option.

Cette technologie permettra à l'arbitre vidéo de pouvoir déceler plus facilement une position de hors-jeu, chose qu'il peut plus difficilement effectuer avec la technologie dont il dispose actuellement. La Pro League prendra contact demain avec le département arbitrage de l'URBSFA afin de commencer la formation le plus tôt possible de sorte que les arbitres vidéo soient prêts pour le début des Play-offs.

Un autre sujet à l'ordre du jour concernait le ballon de match officiel. L'appel d'offre lancé par la Pro League s'est révélé infructueux. Par conséquent, la Pro League n'utilisera pas de ballon officiel unique. Les clubs gardent ainsi actuellement la possibilité de faire leur propre choix.

La Clearing House devra fonctionner avant le mercato estival

La Pro League s'est donnée jusqu'au début du marché des transferts estival pour mettre en place une 'Clearing House', une chambre de compensation. Le rôle de la Clearing House sera notamment de veiller sur les transferts effectués mais aussi les contrats conclus entre les agents et joueurs du football professionnel belge.

Il y a un mois, la Pro League avait décidé de suivre les recommandations formulées par un panel d'experts guidé par Melchior Wathelet, Pierre François et Wouter Lambrecht. Elles doivent désormais se concrétiser de manière pratique. Les membres du conseil d'administration ont établi un agenda à ce sujet.

Fin janvier, le panel d'experts se réunira avec le service juridique de l'Union Belge de football afin de transposer ces recommandations dans les articles du règlement fédéral. De nouvelles règles, comme par exemple les conditions d'adhésion des agents de joueurs, pourront ainsi être adoptées.

Toujours fin janvier, des premiers débats seront menés pour la création de la Clearing House. "L'objectif est de mettre en œuvre les mesures les plus importantes avant le début du mercato d'été", peut-on lire dans le communiqué de la Pro League.

Ariël Jacobs nouveau responsable de la commission 'Youth'

Sur proposition du CEO de la Pro League, Ariel Jacobs a été désigné par le conseil d'administration comme nouveau responsable de la Commission 'Youth' de la Pro League. Celle-ci réunit les responsables de la formation des jeunes de tous les clubs professionnels belges.

Ariel Jacobs, 65 ans, sera chargé d'établir les grandes lignes de cette Commission. L'ancien entraîneur d'Anderlecht, de La Louvière ou encore du RWDM sera assisté dans sa tâche par une représentation de six responsables de la formation des jeunes dont trois du G5 (Anderlecht, Club Bruges, Standard, Genk et Gand) et trois issus d'autres club professionnels. On n'en sait pas plus sur l'identité des autres responsables.

Depuis le 1er janvier, Jacobs fait également partie de la commission de la Pro League chargée de veiller au respect des arbitres.