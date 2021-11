Depuis quelques jours, c’est la panique à la Pro League : en cause, l’avant-projet de loi-programme du gouvernement et plus particulièrement les éléments qui concernent la fin des avantages fiscaux du sport professionnel et, surtout, des clubs de D1A.

Alors que les discussions avaient longtemps concerné les avantages sociaux du sportif professionnel uniquement, le vent a tourné ces dernières semaines. Le ministre Vincent Van Peteghem (CD&V) avait récemment laissé entendre qu’il s’attaquerait également aux avantages fiscaux. Il n’y est pas allé à moitié, selon le Morgen, qui a révélé le contenu de l’avant-projet.