La répartition du fonds de solidarité: voici ce que vont toucher Anderlecht et le Standard... (en partie) grâce à Charleroi !

C'est l'une des décisions officialisées après l'Assemblée Générale de vendredi dernier: le fonds de solidarité réclamé par Anderlecht a bien été créé. Celui-ci est alimenté par 10% des revenus "européens" des clubs directement qualifiés sur la scène continentale. Selon nos confrères du Nieuwsblad, le Club Bruges donne ainsi 1,75 million d'euros, Gand 450.000 euros (auxquels s'ajouteront 1,3 million en cas de qualification pour la Champions League) et Charleroi 260.000 euros. La Fédération y ajoute 1,25 million d'euros, cette somme étant une "avance" de ce que l'Union belge touchera comme primes grâce aux Diables rouges à l'Euro 2021.



Le Racing Genk sera le grand bénéficiaire de ce fonds de solidarité. Le club limbourgeois touchera en effet 840.000 euros au total, justifiés comme ceci: 200.000 euros pour chaque club de D1A, 500.000 euros pour chaque club qui n'a pas pu défendre ses chances d'atteindre les PO1 (Malines et Anderlecht touchent donc la même somme) et 140.000 euros pour la 30e journée de phase classique que Genk aurait dû disputer à domicile.



Malines et Anderlecht touchent ainsi 700.000 euros chacun; l'Antwerp, Zulte, Saint-Trond et Eupen 340.000 euros; le Standard, Mouscron, Courtrai et Ostende 200.000 euros et OHL, le Beerschot, Westerlo, l'Union et Lommel 100.000 euros. Notons que l'Antwerp touchera 300.000 euros supplémentaires si la finale de Coupe de Belgique ne peut pas être jouée tandis que le Cercle et Waasland-Beveren sont laissés pour compte... car leurs joueurs sont toujours au chômage technique.