Ces maillots rendaient hommage à Miguel Van Damme, le gardien brugeois décédé d'une leucémie à l'âge de 28 ans quelques jours avant la rencontre. Tous les noms de joueurs ont été remplacés par le prénom "Miguel". La somme récoltée sera versée à "Me To You", une association de lutte contre la leucémie dont Miguel Van Damme était le parrain.

Miguel Van Damme est décédé le 29 mars dernier, après avoir lutté pendant cinq ans contre la leucémie. Le gardien de but, qui évoluait depuis 2013 au Cercle de Bruges, était devenu papa d'une petite fille, prénommée Camille, en mai 2021.