La ville de Bruges et le Cercle de Bruges ont signé lundi un accord-cadre dans lequel la ville s'engage à ce que le club de football dispose le plus tôt possible de son propre stade.

Actuellement, le Club et le Cercle, les deux clubs de la Venise du Nord, évoluent dans le même stade, le Jan Breydel, sur le site de l'Olympia. C'est sur ce même site que les Blauw en zwart comptent ériger leur nouveau stade, dont la capacité sera d'environ 40.000 places. Le Cercle aura lui aussi un nouveau stade, pouvant accueillir 12.500 personnes, sur la chaussée de Blankenberge.

Le Cercle se préoccupait de ne pas avoir de garantie pour la construction de son nouveau stade. La ville de Bruges s'engage via l'accord signé lundi à ériger au plus vite un stade pour les Vert et noir. Le Conseil d'Etat devrait apporter plus de clarté dans le dossier au printemps prochain. Si les plans ne se réalisent pas comme prévu, la ville soutiendra le Cercle dans la recherche d'un autre emplacement sur le territoire de Bruges.

En attendant, le Cercle pourra jouer dans le nouveau stade du Club au cas où le Jan Breydel serait détruit plus tôt que prévu. La ville louerait alors le stade au Club, permettant au Cercle d'également y évoluer.