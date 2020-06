Sur le départ au Bosuil, le Camérounais n'en fait qu'à sa tête.

La saga Didier Lamkel Zé à l'Antwerp ne devrait plus durer. Après avoir manqué les tests physiques la semaine dernière et clamé haut et fort son désir de quitter la Belgique, Didier Lamkel Zé a été renvoyé dans le noyau espoir du Great Old. Une décision qui ne lui a pas fait plaisir.

Pourtant le Camérounais était bien présent ce lundi pour l'entraînement mais il ne s'y est pas éternisé. Après une dizaine de minutes à peine, Lamkel Zé quittait déjà le Bosuil aussi rapidement qu'il était arrivé selon les informations du Laatste Nieuws.

Le Bad Boy de l'Antwerp qui n'en est pas à sa première frasque ne devrait pas faire de vieux os au Bosuil malgré sa prolongation de contrat jusqu'en 2023.