Il a beau avoir prolongé jusqu’en 2023 il y a moins d’un an avec un contrat revu à la hausse, Didier Lamkel Zé (23 ans) est mécontent de son salaire.

Alors que ses équipiers sont de retour sur le terrain, il a décidé de rester à son appartement. "Je ne reviendrai pas m’entraîner. Je pars d’ailleurs bientôt en vacances. Au Cameroun, revoir ma famille, ou en France."

Il ne cache d’ailleurs plus ses intentions : "Je pense que je vais quitter le club. Pas de souci s’ils me virent. L’Antwerp doit me donner ce que je mérite. On m’a toujours dit qu’après une bonne saison, je pouvais partir. J’ai parlé au président avant la fin de saison. Il voulait me garder une saison de plus. Cela me va, mais le club doit me payer à ma juste valeur. J’ai reçu une proposition à laquelle je ne pouvais pas adhérer. Il est logique que Lucien D’Onofrio soit fâché. Mais il fallait être clair plus rapidement."