Frankie Vercauteren a réintégré Lamkel Zé dans le noyau A du matricule 1, et l'a même titularisé à la pointe de son attaque face au Cercle de Bruges, ce mercredi. Résultat: une victoire 1-0 sur un but du Camerounais.Néanmoins, le joueur aux multiples frasques n'est toujours pas revenu dans les bonnes grâces des supporters. Pour preuve, une banderole déroulée ce jeudi matin devant le Bosuil: "Direction du club: pu*** de Lamkel Zé".Déjà décrié depuis plusieurs mois, l'attaquant semble avoir commis l'irréparable en se présentant au club avec un maillot d'Anderlecht sur les épaules il y a quelques jours de cela. Vercauteren, lui, assure ne tenir compte "que des besoins de l'équipe". Et il se trouve que Mbokani et Refaelov étaient absents, ce mercredi...