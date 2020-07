L'enfant terrible n'est pas parti en stage avec son équipe de l'Antwerp.

Décidément, on ne s'ennuie jamais avec Didier Lamkel Zé. Alors que son nouvel entraîneur Ivan Leko a décidé de ne pas l'inclure dans son groupe pour le stage d'avant saison, le Camerounais a fait une nouvelle fois parler de lui. Sur Instagram, il a invectivé directement l'un de ses coéquipiers: Lior Refaelov. "Le mec il ne fait même pas les efforts sur le terrain mais il est le premier à ouvrir sa bouche" explique-t-il avec une vidéo d'une attaque face à Malines. Sur les images, on voit Lamkel Zé préparer une action pour son coéquipier israélien mais qui joue le ballon de façon désinvolte.

© INSTAGRAM © INSTAGRAM



Pourquoi ce message, rapidement supprimé par ailleurs, fait-il l'objet d'une dispute entre les deux joueurs sur le réseau social? Simplement parce que Lior Refaelov a voulu expliquer le choix de l'ancien coach de Bruges de se passer du Camerounais. Pour HLN, Refaelov avait expliqué ceci: "Ivan Leko est quelqu'un de très strict en matière de discipline. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Lamkel Zé n'est pas là. Ce garçon est un des meilleurs en Belgique. Mais aide-t-il l'équipe ou non? Les gens pensent que s'il fait deux ou trois gestes, c'est un gros joueur. Mais ça ne marche pas comme ça. (soupir) Je lui ai beaucoup parlé, essayant de l'aider, le poussant dans la bonne direction. Parce qu'il peut réaliser quelque chose de beau dans sa carrière. Mais pas avec ce comportement. J'ai abandonné entre-temps. C'est difficile à dire et je suis désolé, mais c'est vrai. J'ai fait de mon mieux. Faris aussi, Mbokani aussi. Essayé, essayé, essayé. Mais les règles sont les mêmes pour tout le monde. Surtout sous Ivan. Et c'est bien. Il y a peu de règles, mais elles sont claires. Et regardez: l'ambiance n'a jamais été aussi bonne, vous ne trouvez pas?"

Des propos qui visiblement sont très mal passés aux yeux du Camerounais. Il y a quelques jours, Dieumerci Mbokani aussi est revenu sur ce dossier sur toutes les lèvres du côté de l'Antwerp. Et le récent Soulier d'Ebène s'est montré plus clément avec l'ailier de 23 ans. "Didier est mon petit. Je l'ai eu au téléphone plusieurs fois au cours des dernières semaines et j'espère bien que nous le reverrons bientôt. C'est un bon joueur et aussi un garçon adorable. S'il peut arrondir les angles avec le club, je l'accompagnerai bien sûr. Cela fait partie de mon rôle de leader."

Pour rappel, Didier Lamkel Zé ne s'est pas présenté lors des premiers entraînements. Il avait également menacé de quitter le club ce qui lui avait valu de se faire écarter du groupe. Il ne serait plus en odeur de sainteté au sein du matricule un.