Selon Alex Teklak, Philippe Clement ne misera pas tout le temps sur ce binôme.

Associer Noa Lang et Charles De Ketelaere à la pointe de l’attaque brugeoise, c’était la dernière idée de Philippe Clement, mise en pratique contre le Cercle. Deux jeunes joueurs pétris de talent qui ont fait chavirer le cœur des supporters flandriens, à coups de combinaisons, talonnades et accélérations. Enfin un système qui permet aux deux pépites de s’épanouir ? Pas forcément. “Contre le Cercle, l’idée était d’enlever un point de fixation à l’adversaire pour trouver des solutions face à un bloc bas, analyse notre consultant Alex Teklak. Bruges est victime de son succès, beaucoup d’équipes attendent et défendent beaucoup. Du coup, Philippe Clement se réinvente. Que ce soit à travers le 4-2-2-2 aligné contre Genk ou dans ce 3-5-2, qu’il avait déjà utilisé par le passé. Ces dispositifs peuvent fonctionner.”

