Retour sur l’un des chocs wallons qui avait fait couler le plus d’encre. Dernier, le Standard s’était imposé 2-3 à Charleroi après une interruption de match et un superbe but de Jelle Van Damme.

Jamais le Sporting de Charleroi et le Standard n’ont été aussi proches au moment d’aborder un choc wallon à ce stade de la saison. Cette fois, difficile de faire plus serré puisque les deux équipes partagent le même nombre de points (48).

Souvent premier club wallon au classement, le matricule 16 a dû batailler cette année pour revenir à hauteur de son rival carolo, auteur d’une bonne campagne, avant le match de dimanche. Il y a un peu plus de quatre ans, cette question ne se posait même pas alors que le Standard traversait l’une des pires crises de son histoire.

(...)