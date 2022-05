Moris: "Pour l'histoire du club c'est important de gagner quatre fois contre Anderlecht. On aura des regrets toute notre vie pour cette première place mais la qualification pour les barrages de la Champions League fait plaisir. On restera vraiment tous potes à la fin de notre carrière. On est vraiment des frères."

Lapoussin: "Il y a de la déception mais on est content avec cette victoire et on va profiter comme il faut. Ce n'était pas notre meilleur match mais on sait qu'en football, le plus important c'est les trois points. Je suis avec l'Union et je me concentre sur l'Union, je ne sais pas de quoi est fait l'avenir mais je vais tout faire pour nous qualifier pour la LDC."



Undav: "Je me sens bien pour être honnête. J'avais déjà eu le déclic dans ma tête après Bruges. Félicitation à Bruges pour son titre. Notre objectif était d'être deuxième et je suis vraiment content avec la victoire. J'aurais préféré ne pas marquer et être champion mais bon c'est la vie. On est très content d'avoir battu quatre fois Anderlecht."

Mazzu:" C'est extraordinaire de terminer deuxième. On passe à côté de la montre en or mais réussir à faire un match comme ça aujourd'hui c'est dingue. Merci au staff, aux joueurs, aux dirigeants et à ce public fantastique. On voulait être champion mais on doit quand même être content avec cette deuxième place. On jouera pour prendre les trois points la semaine prochaine."

Verschaeren: "On sait que l'Union avait des qualités et c'était vraiment dur aujourd'hui, notamment en encaissant aussi tôt dans chaque mi-temps. Je pense qu'on doit être fier de notre saison. On a été en finale de coupe et on termine troisième. On n'est pas satisfait mais ce n'est pas trop mal non plus."

Delcroix: "On est déçu aujourd'hui. On voulait absolument gagner et mentalement c'est dur de perdre une quatrième fois contre l'Union. Le but du club était d'être dans les Playoffs et de jouer l'Europe l'année prochaine. Personnellement j'ai eu une saison compliquée mais je suis content d'avoir pu rejouer en Playoffs."