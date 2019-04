Laszlö Bölöni paraissait particulièrement détendu à l’issue de ce duel entre l'Antwerp et Bruges qui a tenu toutes ses promesses athlétiques.

"On n’a pas assisté à un grand match, mais, compte tenu de la chaleur intense, j’ai jugé le spectacle proposé très correct. J’ai l’impression que nous avons, globalement, affiché une légère supériorité mais celle-ci ne peut nous permettre de revendiquer la victoire. On n’a pas opéré de miracle dans ces PO1, mais on a placé l’accent sur les petits détails qui font parfois la différence."

Évoquant la faute de Van Damme, le Roumain a botté en touche: "Ce que je pense n’est pas important. Ce qui l’est, c’est ce que l’arbitre décide. Je suis prudent: chaque mot que je prononce risque de me coûter 5.000 euros."